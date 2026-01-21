Hombre es condenado a 9 años de cárcel por asaltar y golpear a conductor de Uber

Un hombre de apellidos Dávila Jiménez pagará muy caro la terrible pesadilla que le hizo vivir a un chofer de Uber a pocas horas de celebrar el Año Nuevo.

El sujeto se hizo pasar por un cliente para tratar de asaltar al conductor de la app y por esos hechos recibió una condena de 9 años de cárcel.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual indicó que Dávila aceptó los cargos acusados por la Fiscalía de Flagrancia de Heredia y admitió que es responsable de cometer los delitos de robo agravado y privación de libertad.

“El imputado decidió someterse a un procedimiento especial abreviado, con el cual no hubo necesidad de que se desarrollara el juicio, ya que, de previo, recibió una pena de 9 años de prisión”, destacó la Fiscalía.

Los hechos por los que Dávila fue condenado ocurrieron el 29 de diciembre del 2025. (Shutterstock)

Atacado dentro de su carro

Los hechos por los que el hombre fue sentenciado ocurrieron el 29 de diciembre del año, cuando Dávila contactó al ofendido haciéndose pasar por un cliente que necesitaba un viaje al centro de Heredia.

“Una vez en el lugar, con un cuchillo, Dávila intimidó al chofer para sustraerle sus pertenencias y lo obligó a trasladarse a la parte trasera del carro, donde lo golpeó”.

Varias personas que se encontraban cerca observaron el ataque, por lo que dieron aviso a la Policía y Dávila fue detenido poco después por los uniformados. Mientras la sentencia queda en firme, el hombre continuará en prisión preventiva.