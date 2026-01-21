Celso Gamboa está a solo un paso de ser extraditado a Estados Unidos

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez está a solo un paso de ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por un supuesto tráfico de drogas.

Los jueces del Tribunal de Hacienda aceptaron el criterio de oportunidad que pidió el Ministerio Público para el segundo juicio que le quedaba pendiente.

Ante esta situación, solo queda que el Tribunal de Apelación resuelva la apelación que interpusieron los defensores de Gamboa y, de ser rechazada, se confirma la extradición del primer costarricense hacia Estados Unidos.

(Mayela López para LN/Foto La Nación)

Para que la extradición de un costarricense ocurra, este no debe tener ninguna causa penal pendiente en el país.

Gamboa tenía dos juicios pendientes. Uno de ellos debía enfrentarlo este martes 13 de enero en el Tribunal Penal de Hacienda, en el II Circuito Judicial de Goicoechea; en este fue que pidieron la aplicación del criterio de oportunidad.

En este juicio, Gamboa es investigado por los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, perjurio y falso testimonio.

Otros acusados sí irán a juicio

Además de Celso Gamboa, en esta causa figuran como acusados Juan Carlos Bolaños y un familiar de este, de apellido Rojas, quienes sí deberán enfrentar el debate.

De acuerdo con la investigación, Gamboa viajó a Panamá y habría recibido beneficios, entre ellos el boleto aéreo y el hospedaje, correspondientes al período del 9 al 10 de octubre de 2016, los cuales habrían sido pagados por el Grupo JCB, empresa importadora de cemento desde China.

Le aplicaron otro criterio de oportunidad

Un juez de Hacienda concedió otro criterio de oportunidad para Gamboa por un supuesto delito de tráfico de influencias, en la sumaria 18-000075-0033-PE, luego de una solicitud del Ministerio Público.

Esa resolución fue dictada en los primeros días de enero de 2026.

Foto: Tomada de redes sociales (Foto: redes sociales/Foto: tomada de redes sociales)

¿Qué implica el criterio de oportunidad?

El criterio de oportunidad es una facultad del Ministerio Público para suspender algunos casos penales cuyos delitos no sean considerados graves.

Esta causa contra Gamboa permanecerá suspendida hasta que exista una resolución en firme sobre la extradición y hasta 15 días después de la firmeza de la sentencia en el extranjero.

Si el fallo internacional no satisface los intereses del Ministerio Público, podrá solicitar la reanudación del procedimiento. En caso de que no se haga ninguna petición, la autoridad jurisdiccional deberá resolver de forma definitiva sobre la prescindencia de esa persecución penal.

Así lo establece el inciso d) del artículo 22 del Código Procesal Penal vigente.

