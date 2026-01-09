Celso Gamboa recibe “buena noticia” este 2026, pero lo que se le viene (relacionado a su extradición) no es jugando

Al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez le aplicaron un criterio de oportunidad por un supuesto delito de tráfico de influencias, así lo resolvió el Juzgado Penal de Hacienda en la sumaria 18-000075-0033-PE, luego de una solicitud del Ministerio Público.

Esa resolución fue dictada en los primeros días de enero de 2026.

Celso Gamboa mantiene otro proceso penal activo mientras uno queda suspendido por el momento. Foto: Tomada de redes sociales (Foto: redes sociales/Foto: tomada de redes sociales)

Qué implica el criterio de oportunidad

El criterio de oportunidad es una facultad del Ministerio Público para suspender algunos casos penales cuyos delitos no sean considerados graves.

Esta causa contra Gamboa permanecerá suspendida hasta que exista una resolución en firme sobre la extradición y hasta 15 días después de la firmeza de la sentencia en el extranjero.

Si el fallo internacional no satisface los intereses del Ministerio Público, podrá solicitar la reanudación del procedimiento. En caso de que no se haga ninguna petición, la autoridad jurisdiccional deberá resolver de forma definitiva sobre la prescindencia de esa persecución penal.

Así lo establece el inciso d) del artículo 22 del Código Procesal Penal vigente.

Otro juicio pendiente para Celso Gamboa

Celso Gamboa tiene otro proceso penal pendiente y por este hecho deberá presentarse el próximo martes 13 de enero de 2026 en el Tribunal de Hacienda, en el II Circuito Judicial de Goicoechea.

Este segundo caso es por los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, perjurio y falso testimonio.

Además de Gamboa, en esta causa figuran como acusados Juan Carlos Bolaños y un familiar de este, de apellido Rojas.

De acuerdo con la investigación, Gamboa viajó a Panamá y habría recibido beneficios, entre ellos el boleto aéreo y el hospedaje, correspondientes al período del 9 al 10 de octubre de 2016, los cuales habrían sido pagados por el Grupo JCB, empresa importadora de cemento desde China.