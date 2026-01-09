Sucesos

Celso Gamboa recibe “buena noticia” este 2026, pero lo que se le viene (relacionado a su extradición) no es jugando

Celso Gamboa mantiene otro proceso penal activo mientras uno queda suspendido por el momento

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez le aplicaron un criterio de oportunidad por un supuesto delito de tráfico de influencias, así lo resolvió el Juzgado Penal de Hacienda en la sumaria 18-000075-0033-PE, luego de una solicitud del Ministerio Público.

Esa resolución fue dictada en los primeros días de enero de 2026.

LEA MÁS: ¿Comió pavo Celso Gamboa en prisión durante Fin de Año?

Celso Gamboa Sánchez, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas, ejerció varios cargos públicos como ministro de Seguridad, fiscal y director de la DIS.
Celso Gamboa mantiene otro proceso penal activo mientras uno queda suspendido por el momento. Foto: Tomada de redes sociales (Foto: redes sociales/Foto: tomada de redes sociales)

Qué implica el criterio de oportunidad

El criterio de oportunidad es una facultad del Ministerio Público para suspender algunos casos penales cuyos delitos no sean considerados graves.

Esta causa contra Gamboa permanecerá suspendida hasta que exista una resolución en firme sobre la extradición y hasta 15 días después de la firmeza de la sentencia en el extranjero.

LEA MÁS: Exmagistrado Celso Gamboa irá a audiencia clave para tratar de frenar su extradición a EE. UU.

Si el fallo internacional no satisface los intereses del Ministerio Público, podrá solicitar la reanudación del procedimiento. En caso de que no se haga ninguna petición, la autoridad jurisdiccional deberá resolver de forma definitiva sobre la prescindencia de esa persecución penal.

Así lo establece el inciso d) del artículo 22 del Código Procesal Penal vigente.

LEA MÁS: Celso Gamboa rompe el silencio y en medio de juicio cuenta lo que ha vivido en Máxima Seguridad

Otro juicio pendiente para Celso Gamboa

Celso Gamboa tiene otro proceso penal pendiente y por este hecho deberá presentarse el próximo martes 13 de enero de 2026 en el Tribunal de Hacienda, en el II Circuito Judicial de Goicoechea.

Este segundo caso es por los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias, perjurio y falso testimonio.

Además de Gamboa, en esta causa figuran como acusados Juan Carlos Bolaños y un familiar de este, de apellido Rojas.

De acuerdo con la investigación, Gamboa viajó a Panamá y habría recibido beneficios, entre ellos el boleto aéreo y el hospedaje, correspondientes al período del 9 al 10 de octubre de 2016, los cuales habrían sido pagados por el Grupo JCB, empresa importadora de cemento desde China.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Celso Gamboa Sánchezcriterio de oportunidadJuzgado Penal de Haciendacriterio de oportunidad es una facultad del Ministerio Público para suspender algunos casos penalesqué es criterio de oportunidad
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.