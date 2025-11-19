Sucesos

Exmagistrado Celso Gamboa irá a audiencia clave para tratar de frenar su extradición a EE. UU.

La audiencia será el 26 de noviembre en el Tribunal de Apelación de Goicoechea, donde se revisarán cinco apelaciones

Por Silvia Coto

El Tribunal de Apelación de Goicoechea programó para el próximo 26 de noviembre, a las 8 a. m., la audiencia oral en la que se revisarán cinco recursos presentados contra el proceso de extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, del exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como Gato.

Los tres son solicitados por Estados Unidos, donde enfrentan una causa vinculada con narcotráfico.

La resolución trascendió este martes y el juez de Apelación de Sentencia, Gillen Bermúdez fue quien la redactó. En ella se confirma que todas las apelaciones fueron admitidas al haberse presentado dentro del plazo legal de tres días después de la última notificación, emitida el 7 de octubre, cuando el juez William Serrano Baby, del Tribunal de Juicio de San José, ordenó la extradición.

Entre los recursos destaca el interpuesto a favor de Gamboa por su hermana y abogada defensora, Natalia Gamboa Sánchez, junto al licenciado Michael Castillo Delgado.

El propio exmagistrado también presentó una apelación.

Asimismo, el abogado Andy Jack Sánchez Porras recurrió en representación de López Vega y Álvarez Alfaro; mientras que López interpuso otro recurso mediante un escrito autenticado por la licenciada Marylin Rodríguez Mena. La quinta apelación fue presentada por el abogado Rafael Gairaud Salazar, actuando en nombre de Álvarez.

El juez Bermúdez solicitó el traslado de los tres requeridos para participar en la audiencia, salvo que ellos o sus representantes legales indiquen lo contrario.

La prueba ofrecida por las defensas, que también fue aceptada en su totalidad será analizada durante la sesión programada para la próxima semana.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

