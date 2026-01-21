Psicólogo terminó metido en grave problema por lo que le encontraron mientras trabaja en la cárcel

Un psicólogo, apellidado Molina, terminó metido en un grave problema debido a lo que le habrían encontrado mientras estaba trabajando en un centro penal.

Así lo informó el Ministerio de Justicia y Paz, el cual detalló que Molina fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

“A un funcionario administrativo de apellido Molina y quien se desempeñaba en el área de Psicología, se le incautó un manos libres y unos audífonos inalámbricos, los cuales portaba sin autorización”, detalló Justicia.

De acuerdo con las autoridades, el caso de Molina se dio en el Centro de Atención Institucional Terrazas en Occidente, durante un operativo de control.

Tres funcionarios de Justicia fueron detenidos por portar objetos prohibidos en prisión. (Justicia/Tres funcionarios de Justicia fueron detenidos por portar objetos prohibidos en prisión.)

Dos más detenidos

Pero este hombre no fue el único al que sorprendieron con objetos prohibidos en prisión, pues dos funcionarios policiales fueron detenidos por la misma razón.

“A un primer funcionario de apellido Frutos, se le decomisó un chip para celular, una cuchilla de 33 centímetros de longitud incluida la empuñadura, con una hoja de 15 centímetros, y a otro de apellido Calderón se le encontró un adaptador para tarjeta micro SD”.

Según el Ministerio de Justicia, a la fecha ya son 83 funcionarios del sistema penitenciario que han sido trasladados al Ministerio Público durante esta administración.

“Estas actuaciones reafirman el compromiso del Ministerio de Justicia y Paz con la legalidad, la transparencia y la política de cero tolerancia a la corrupción y la violencia, fortaleciendo la seguridad y el orden interno en los centros penitenciarios, así como la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, destacó Justicia.