Migración saca del país a 19 extranjeros, dos de ellos por haber cometido graves delitos

La Policía Profesional de Migración realizó la labor por el puesto de control Las Tablillas

Por Adrián Galeano Calvo

La Policía Profesional de Migración concretó la salida del país de 19 extranjeros por medio del puesto de control de Las Tablillas, en la zona norte.

Según informaron las autoridades, 17 de esas personas fueron deportadas tras ser sorprendidas en condición migratoria irregular, mientras que otros dos hombres fueron expulsados por tener antecedentes relacionados con delitos graves.

Los 19 extranjeros fueron sacados del país este miércoles.
“Los extranjeros de apellidos Rojas e Ibarra fueron expulsados de Costa Rica por contar con antecedentes de abuso sexual contra persona menor de edad y delito contra la ley de estupefacientes respectivamente”, destacó Migración.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, del 1.° de enero a la fecha la Policía de Migración ha llevado a cabo seis expulsiones y 69 deportaciones.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

