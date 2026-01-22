Video muestra cómo sicario ejecutó a quemarropa a hombre dentro de su propio carro en Corredores

Un aterrador video, captado por una cámara de seguridad, muestra el momento exacto en el que un sicario convirtió el interior de un carro en la escena de un sangriento crimen.

Esto debido a que el gatillero ejecutó múltiples disparos a quemarropa al conductor de ese vehículo, un hombre apellidado Olivares, de 32 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió el video con el objetivo de recibir información por parte de la ciudadanía que permita la captura del sicario y el sujeto que manejaba la moto en la que viajaba.

Este crimen ocurrió el 8 de agosto del 2025, a las 9:34 p.m., en La Cuesta de Corredores, en la zona sur del país.

“En apariencia, los sospechosos, a bordo de una motocicleta, se acercaron al vehículo donde se encontraba estacionado en vía pública el ofendido y aparentemente le dispararon en reiteradas ocasiones, resultando fallecido en el sitio”, detalló el OIJ.

En la grabación se observa cómo Olivares intentó arrancar su carro para tratar de huir, pero apenas alcanzó a moverlo unos centímetros antes de morir.

Si usted tiene información sobre este caso puede contactar al OIJ, al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.