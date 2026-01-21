OIJ busca a hombre que fue grabado acuchillando llantas de carro estacionado en San José

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que un hombre usó un cuchillo para hacerle una terrible maldad a un carro estacionado en el centro de San José.
La grabación muestra cómo el sujeto dañó las cuatro llantas de dicho vehículo a punta de cuchilladas.
Ese video fue difundido por la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para tratar de obtener información sobre ese sujeto, quien es sospechoso del delito de daños.
Los hechos por los que es buscado ocurrieron el 15 de julio del 2025, a las 5:00 p.m., en distrito Catedral en San José.
“En apariencia, el sospechoso se acercó a un vehículo color blanco que se encontraba estacionado en vía pública y, al parecer, con un arma blanca tipo cuchillo, dañó las cuatro llantas del automotor y, aparentemente, se subió a bordo de un vehículo marca Nissan, color vino, y se retiró del lugar”, informó el OIJ.
En el video se observa cómo, antes de cometer la maldad, el sujeto habla con la conductora de otro carro y le señala el vehículo que posteriormente atacará, como si le preguntara o reclamara por qué está estacionado en ese sitio.
Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.