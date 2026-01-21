PCD vuelve a golpear a narco familia que reclutó a más miembros para seguir con su oscuro negocio

La Policía de Control de Drogas (PCD) golpeó por segunda vez a una narcofamilia en Heredia, la cual, tras la primera intervención, reclutó a nuevos miembros para continuar con su oscuro negocio.

El operativo se llevó a cabo la madrugada del martes en la zona conocida como el “callejón de la puñalada”, ubicada en el cantón central de la provincia de Heredia, al costado oeste del antiguo hospital.

LEA MÁS: OIJ busca a hombre que fue grabado acuchillando llantas de carro estacionado en San José

“Esta narcoestructura ya había sido intervenida por la PCD en marzo del año pasado; en esa oportunidad se detuvo a siete personas. Sin embargo, el grupo continuó con nuevos integrantes, todos familiares entre sí, y continuaron con la ilegal actividad, por lo que nuevamente se intervino y se allanaron tres casas y un búnker, así como otra vivienda ubicada en Santa Bárbara en la misma provincia, relacionadas con la investigación”, informó Seguridad Pública.

Esta es la segunda vez que la PCD interviene a la problemática familia. (MSP/Esta es la segunda vez que la PCD interviene a la problemática familia.)

LEA MÁS: Psicólogo terminó metido en grave problema por lo que le encontraron mientras trabaja en la cárcel

Como resultado del operativo, los agentes antidrogas detuvieron a un hombre apellidado Ramírez Durán, sin antecedentes, y a su hijo, apellidado Ramírez Campos, con expediente judicial por tentativa de homicidio, portación ilícita de arma permitida, uso de documento falso, agresión con arma y tenencia de drogas.

Otro sujeto de apellido Ramírez Garita (sin antecedentes) también fue arrestado.

LEA MÁS: Hombre es condenado a 9 años de cárcel por asaltar y golpear a conductor de Uber

“Producto de los allanamientos, se decomisaron 64 dosis de crack y 6,4 gramos de marihuana, 529 mil colones en efectivo, armas de fuego, una carabina no letal y dos armas cortas no letales, un suéter con el logo de la Policía Penitenciaria, 131 municiones de distintos calibres y elementos para la preparación y dosificación de drogas”, añadió Seguridad.

A los sospechosos les impusieron tres meses de prisión preventiva.