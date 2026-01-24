“Verlo con vida fue un milagro”: Steven, el niño de 8 años que sueña con volver a la escuela tras grave accidente

Steven es un niño de ocho años que enfrenta un doloroso proceso de recuperación tras ser atropellado por un carro frente a su casa en Carrillo de Poás en Alajuela.

Pese a las lesiones tan terribles que sufrió su sonrisa es alegría para su familia, que espera que pronto se recupere, ya que está desesperado por entrar a la escuela.

Steven es un milagro para su familia, en la foto con su mamá Yessenia Gutiérrez. Foto suministrada por Yessenia Gutiérrez para LT (Yessenia Gutiérrez/Cortesía)

Su mamá, Yessenia Gutiérrez, nos contó que su pequeño tiene mucho dolor, pero está cumpliendo con las terapias que son una parte muy importante en su recuperación.

La mamá nos contó que el accidente ocurrió el 29 de diciembre, cerca de las dos de la tarde, Steven estaba sentado a la orilla de la calle, frente a su casa, sosteniendo una bola que le habían regalado en la escuela.

“Mi hijo estaba sentado a la orilla, yo en ese instante estaba arreglando un medidor con mi otro hijo y un vecino porque estábamos teniendo problemas con la luz. Él tenía su bola en las manos, estaba tranquilito”, recordó su madre.

De pronto, un vehículo perdió el control y terminó atropellando al niño.

El niño fue atropellado mientras estaba sentado en la acera de su casa. (Yessenia Gutiérrez/Cortesía)

Según la versión del conductor a los familiares del niño, el automóvil se habría quedado sin frenos y posteriormente se volcó.

“El hombre dijo que se quedó sin frenos”, explicó Yessenia.

En el barrio los vecinos pensaban que el carro había matado al niño, por eso el saber que está fuera de peligro tiene a la comunidad feliz y agradecida por el milagro.

El conductor se quedó en el sitio mientras llegaban oficiales de Tránsito, sin embargo, según denuncian, no se le practicó la prueba de alcoholemia ni se le decomisó el vehículo.

“Mi hermana me dijo que al hombre no le hicieron la alcoholemia y ni el carro le quitaron. Después él se llevó el carro. Fue el peor susto para mí y para toda la familia”, expresó con indignación.

Steven sufrió varias lesiones, una fractura en el fémur izquierdo, otra en un brazo, otra en la pelvis y además presenta una laceración en un riñón. Debido a la gravedad de las lesiones fue sometido a dos cirugías en el brazo y la pierna izquierda.

Actualmente, no puede caminar y permanece en un proceso de recuperación que será largo.

Inicialmente, el niño fue atendido en el hospital y posteriormente trasladado al Hospital del Trauma donde los médicos han sido claros sobre el tiempo que tomará su recuperación.

“Los doctores dicen que la recuperación total puede durar seis meses”, aseguró Yessenia.

Anhela estudiar

A pesar del dolor físico y emocional, Steven mantiene viva una ilusión que conmueve a todos: volver a la escuela.

El pequeño va para segundo grado y sueña con reencontrarse con sus compañeros.

“Él tiene mucha ilusión de volver a la escuela con sus amiguitos, pero no sabemos si va a poder ir hasta que lo vea el ortopedista en febrero”, comentó su madre.

La familia ya interpuso la denuncia contra el conductor; sin embargo, aseguran sentirse abandonados e indignados por la falta de respuestas.

“Del chofer no se sabe nada, no ha dado la cara y ni siquiera hemos recibido un mensaje para preguntar por la salud de mi hijo”, lamentó.

Silla de ruedas

Hoy, Steven se encuentra en casa, rodeado del cariño de su mamá y de sus cuatro hermanos, quienes lo acompañan y lo chinean mientras lucha por sanar.

“Pese a todo, él se siente feliz de estar en la casa. Para mí es un milagro verlo con vida, Dios me lo cuidó”, afirmó Yessenia.

La dedicación de su madre es total para cuidarlo. Ha dejado de lado todo para enfocarse en su pequeño, con la esperanza de que se recupere de la mejor manera posible. Sin embargo, las necesidades son muchas. Steven requiere una silla de ruedas y pañales, gastos que la familia no puede asumir sola.

Quienes deseen colaborar con este pequeño guerrero pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 6257-8857, a nombre de Gutiérrez del S.