Cuerpo quemado hallado en rancho incendiado sería de una vecina muy querida en Alajuela

El cuerpo quemado que fue encontrado este viernes dentro de un rancho que se estaba incendiando en Desamparados de Alajuela, sería de una mujer que era muy querida por los vecinos de ese barrio.

Así lo informó a La Teja Ronny Luna, jefe de batallón de Bomberos de la zona de Occidente, quien explicó que varios vecinos se acercaron para comentarle que se trataría de esa mujer.

“Había una persona muy dolida; además, ahí llegó el hijo de ella, quien dijo que vivía ahí solita y andaba de un lado a otro, no tenía un trabajo fijo, sino que andaba ayudando a los vecinos”, comentó Luna.

De momento, las autoridades judiciales no han confirmado la identidad de la ahora fallecida, pero de forma extraoficial trascendió que podría tratarse de una mujer de nombre Xinia, de unos 50 años, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El siniestro ocurrió a eso de las 11:54 a.m. de este viernes en Desamparados de Alajuela, específicamente en la urbanización Silvia Eugenia.

De momento no se ha determinado qué provocó el incendio. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Se trata de una estructura tipo rancho, de cuatro metros cuadrados, completamente envuelta en llamas”, indicó el Cuerpo de Bomberos.

Luna explicó que la emergencia fue atendida con dos unidades de la estación de Bomberos de Alajuela, las cuales tuvieron que ingresar en reversa a la zona, pues se trataba de un lugar de difícil acceso en una pendiente.

“Se trata de casas muy humildes, tipo rancho, en una de ellas había fuego y después de controlado el incidente encontramos a una mujer fallecida, que según los vecinos era muy conocida en la zona”, detalló Luna.

Según el jefe de Bomberos, el cuerpo de la mujer fue encontrado sobre un colchón y de momento no se tiene claro si murió a consecuencia del incendio o si mediaron otras circunstancias.

El caso fue asumido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se determine la causa exacta de la muerte de esta mujer.