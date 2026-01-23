Macabro hallazgo de cabezas de saíno destapa investigación por cacería ilegal

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental dirige, este viernes 23 de enero del 2026, tres allanamientos como parte de una investigación por el aparente delito de cacería ilegal de saínos.

Los operativos se realizan en tres viviendas ubicadas en Puerto Jiménez y Bahía Drake, donde las autoridades judiciales reportan, de manera preliminar, el decomiso de carne, la cual podría corresponder a los animales que fueron cazados.

Carne de saíno decomisada (Ministerio Públi/Cortesía)

En el expediente se investiga a tres personas, quienes figuran como sospechosas de dar cacería a nueve saínos el pasado 14 de enero. La investigación inició luego de que, en una finca privada, se localizaran nueve cabezas de esta especie, así como sus pieles.

La Fiscalía señaló que la cacería ilegal de vida silvestre provoca graves daños al ambiente y al ser humano, ya que acelera la pérdida de biodiversidad y afecta el atractivo turístico del país. Además, destacó que estas especies cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, especialmente en el mantenimiento de los bosques y la protección de las fuentes de agua potable.

La cacería de saínos es ilegal. Foto: Marco Osorto, UNA Comunica (Marco Osorto UNA COMUNIC/cortesía)

Las diligencias continúan en desarrollo como parte del proceso de investigación judicial.