Hombre baleado murió afuera del hospital San Rafael de Alajuela

Una persona fue reportada fallecida en las afueras del hospital San Rafael de Alajuela, luego de que aparentemente llegara al centro médico con un impacto de bala.

Según la información preliminar, cuando el personal intentó abordarlo, el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Un hombre falleció afuera del hospital San Rafael de Alajuela, a donde llegó con una herida de bala (Noticias Alajuela/cortesía)

La escena quedó bajo custodia de las autoridades mientras se coordina la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes.

De momento se desconoce dónde y las razones por las que se dio la agresión. El OIJ confirmó que los agentes trabajan en el sitio y será en el transcurso del día que den más detalles.

