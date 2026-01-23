Disparos “al aire” terminan en tragedia: hombre muere en Cutris

Varios disparos al aire provocaron una tragedia en San Carlos de Alajuela.

Un hombre de 30 años, de apellido Lira y de nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este miércoles luego de recibir un impacto de bala en El Roble de Cutris.

El reporte ingresó a las 2:00 a. m., cuando las autoridades fueron alertadas sobre una persona fallecida por arma de fuego.

El hombre falleció al recibir un balazo en el pecho. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con la información preliminar brindada por el OIJ, Lira se encontraba en una vivienda junto a otro hombre, de apellido Mejías, de 35 años y también de nacionalidad nicaragüense, donde aparentemente ingerían licor.

Según la versión inicial que manejan las autoridades, Mejías presuntamente tenía un arma de fuego y comenzó a realizar disparos al aire.

En circunstancias que aún se investigan, uno de los proyectiles impactó el tórax de Lira, provocándole la muerte en el lugar.

El sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público, mientras que el cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido.