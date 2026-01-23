Sucesos

Disparos “al aire” terminan en tragedia: hombre muere en Cutris

Hombres al parecer se encontraban tomando licor cuando se dio la desgracia

Por Silvia Coto

Varios disparos al aire provocaron una tragedia en San Carlos de Alajuela.

Un hombre de 30 años, de apellido Lira y de nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este miércoles luego de recibir un impacto de bala en El Roble de Cutris.

El reporte ingresó a las 2:00 a. m., cuando las autoridades fueron alertadas sobre una persona fallecida por arma de fuego.

El hombre falleció al recibir un balazo en el pecho. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con la información preliminar brindada por el OIJ, Lira se encontraba en una vivienda junto a otro hombre, de apellido Mejías, de 35 años y también de nacionalidad nicaragüense, donde aparentemente ingerían licor.

Según la versión inicial que manejan las autoridades, Mejías presuntamente tenía un arma de fuego y comenzó a realizar disparos al aire.

En circunstancias que aún se investigan, uno de los proyectiles impactó el tórax de Lira, provocándole la muerte en el lugar.

El sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público, mientras que el cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

