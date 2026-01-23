Sucesos

Hombre resulta gravemente herido tras ataque con cuchillo en Barranca de Puntarenas

La agresión ocurrió a las 12:22 de la madrugada en el sector de Juanito Mora

Por Silvia Coto

Un hombre fue trasladado en condición crítica al hospital Monseñor Sanabria la madrugada de este viernes, luego de ser atacado con un cuchillo en Puntarenas.

La agresión se dio en Juanito Mora, en Barranca.

últimas horas cruz roja
El hombre fue trasladado al hospital en condición grave. (Cruz Roja/Cortesía)

La emergencia fue reportada a las 12:22 a. m., lo que movilizó a una unidad básica de la Cruz Roja hasta el sitio. A la llegada de los socorristas, el hombre presentaba múltiples heridas en el tórax, la espalda y las piernas, por lo que fue estabilizado y trasladado de urgencia al centro médico.

De momento, se desconocen las circunstancias en que ocurrió el ataque, así como la identidad del herido.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

