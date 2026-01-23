Hombre resulta gravemente herido tras ataque con cuchillo en Barranca de Puntarenas

Un hombre fue trasladado en condición crítica al hospital Monseñor Sanabria la madrugada de este viernes, luego de ser atacado con un cuchillo en Puntarenas.

La agresión se dio en Juanito Mora, en Barranca.

El hombre fue trasladado al hospital en condición grave. (Cruz Roja/Cortesía)

La emergencia fue reportada a las 12:22 a. m., lo que movilizó a una unidad básica de la Cruz Roja hasta el sitio. A la llegada de los socorristas, el hombre presentaba múltiples heridas en el tórax, la espalda y las piernas, por lo que fue estabilizado y trasladado de urgencia al centro médico.

LEA MÁS: Vecino localiza cuerpo de hombre que cayó desde puente de hamaca en Pavas

De momento, se desconocen las circunstancias en que ocurrió el ataque, así como la identidad del herido.

LEA MÁS: “Vuela alto mi princesa”. El desgarrador adiós del ciclista Félix Araya a su hija de 16 años

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.