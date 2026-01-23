Vecino localiza cuerpo de hombre que cayó desde puente de hamaca en Pavas

El cuerpo de un hombre que había caído desde un puente de hamaca fue localizado la mañana de este viernes en Pavas.

Un vecino fue quien dio el aviso de que observó el cuerpo, por lo que de inmediato los cruzrojistas se desplazaron al sitio y confirmaron el hallazgo.

El cuerpo fue encontrado por un vecino. (Cruz Rioj/cortesía)

Los socorristas tenían tres días de estar buscando al hombre y de hecho habían revisado esa zona con ayuda de lanchas, pero no lo habían ubicado.

La emergencia se dio el martes a las 4:14 de la tarde, cuando se informó que un hombre, al parecer, había caído al río Tiribí desde un puente de hamaca ubicado en un sector que conecta con la ruta 27.

Fue un hermano de la víctima quien presenció el momento de la caída y dio aviso inmediato a los socorristas.

En ese momento, la corriente del río se encontraba muy fuerte, lo que impidió que el hombre pudiera ser auxiliado.

Los socorristas trabajan en las labores de rescate del cuerpo, pues la corriente del río es bastante fuerte.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará del levantamiento del cuerpo y de determinar las circunstancias exactas del hecho.