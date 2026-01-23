Sucesos

Hombre es asesinado de un balazo en el pecho en San Carlos

El ataque se dio la madrugada de este viernes en Cutris de San Carlos

Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en San Carlos.

El hecho fue reportado a eso de la 1:31 a. m. en el sector de El Roble, en Cutris, donde los vecinos dieron la alerta de una persona herida.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue declarado fallecido por la Cruz Roja. Foto: Cruz Roja Costarricense

Una ambulancia fue despachada al sitio y, a la llegada de los socorristas, el hombre tenía una herida de bala en el tórax y ya no tenía signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni la identidad de la víctima.

La escena quedó bajo custodia del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargó del levantamiento del cuerpo.

