Hombre sale expulsado de carro y muere en accidente en Orotina

Un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre este jueves en Orotina.

El lamentable hecho ocurrió en Mastate, 50 metros antes de llegar a la iglesia católica de la comunidad.

Según la información preliminar, un hombre de apellido Carmona viajaba en un vehículo cuando, por razones que aún se investigan, habría perdido el control, se salió de la carretera y se volcó. Tras el impacto, fue expulsado del carro, falleciendo en el sitio.

Al lugar se presentaron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Las autoridades correspondientes se encargaron de la escena y del inicio de las diligencias para esclarecer las causas del accidente.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que trabajan en el levantamiento del cuerpo.

*Noticia en desarrollo