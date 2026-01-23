Sucesos

Tía relató momento en que descubrió que su sobrino de 9 años murió en Navidad por culpa de balacera

Este viernes el Ministerio Público solicitó 40 años de cárcel contra el sospechoso de disparar con la casa del niño

Por Adrián Galeano Calvo

En medio de lágrimas y con la voz quebrada, así fue como una tía del niño Kilian Ramírez Madrigal, de 9 años, contó el momento en el que encontró a su sobrinito sin vida, luego de un hombre desatara una balacera contra la casa en la que se encontraban celebrando la Navidad del año pasado.

El desgarrador relató fue brindado la mañana de este viernes en el juicio que se lleva en los Tribunales de Pavas contra un apellidado Calderón, de 26 años, alias Chavo, acusado del homicidio del niño.

“Escuché como dieciséis o dieciocho balazos, por ahí; lo que yo pensé fue que nos agarraron la casa a balazos (...) Yo entré al cuarto para ver, porque no podía creer que gritaban que el bebé (Kilian) estaba muerto, no lo podía creer, entonces entré al cuarto y estaba lleno de sangre, toda la cabecita, la cara, la almohada, todo quedó lleno de sangre”, contó la tía, quien pidió que su identidad no fuera dada a conocer públicamente.

El papá del niño dio una desgarradora declaración durante el juicio. Foto Alejandro Morales.
En el juicio han declarado varios familiares de Kilian, como su papá.

La muerte del niño ocurrió la madrugada del 25 de diciembre del año pasado, cuando Kilian y su familia celebraban la Navidad en una casa en Alajuelita.

De acuerdo con la versión de las autoridades, al parecer, ese día Calderón tuvo un enfrentamiento con un tío del niño y poco después de ese hecho, habría desatado una balacera contra la casa en la que estaba la familia.

“No fue que disparó una vez, disparó varias veces contra la vivienda, produjo el resultado de la muerte de Kilian Ramírez Madrigal y puso en peligro a todas esas personas que estaban dentro de la vivienda”, dijo la fiscal Patricia Bonilla.

Este viernes el juicio entró en la etapa de conclusiones, en la cual la representante del Ministerio Público solicitó que Calderón sea condenado a 40 años de cárcel por un delito de homicidio y diez delitos en grado de tentativa.

Se espera que la sentencia por este caso sea dada por el Tribunal de Pavas la próxima semana.

Adrián Galeano Calvo

