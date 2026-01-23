Sucesos

Señor de 57 años es la víctima de terrible accidente en Orotina

Hombre pegó contra cuneta y salió expulsado del carro

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial identificó este viernes al hombre fallecido en un accidente de tránsito en Orotina.

La víctima es un señor de apellido Carmona, de 57 años.

LEA MÁS: “Vuela alto mi princesa”. El desgarrador adiós del ciclista Félix Araya a su hija de 16 años

El lamentable hecho ocurrió en Mastate, 50 metros antes de llegar a la iglesia católica de la comunidad.

El hombre fallecido en el accidente en Mastate de Orotina tenía 57 años. (Silvia Coto)

Las autoridades judiciales detallaron que, por razones que se desconocen, el conductor del carro derrapó, pegó contra un paredón y eso hizo que saliera expulsado del carro.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de un balazo en el pecho en San Carlos

Al lugar se presentaron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las causas del accidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Orotinaaccidentechoque paredóngerman carmonamastate
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.