Señor de 57 años es la víctima de terrible accidente en Orotina

El Organismo de Investigación Judicial identificó este viernes al hombre fallecido en un accidente de tránsito en Orotina.

La víctima es un señor de apellido Carmona, de 57 años.

LEA MÁS: “Vuela alto mi princesa”. El desgarrador adiós del ciclista Félix Araya a su hija de 16 años

El lamentable hecho ocurrió en Mastate, 50 metros antes de llegar a la iglesia católica de la comunidad.

El hombre fallecido en el accidente en Mastate de Orotina tenía 57 años. (Silvia Coto)

Las autoridades judiciales detallaron que, por razones que se desconocen, el conductor del carro derrapó, pegó contra un paredón y eso hizo que saliera expulsado del carro.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de un balazo en el pecho en San Carlos

Al lugar se presentaron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las causas del accidente.