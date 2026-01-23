Sucesos

Bomberos encuentran el cuerpo de una persona dentro de rancho envuelto en llamas en Alajuela

Los bomberos indicaron que aún no pueden confirmar que la persona haya muerto producto del incendio

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

En medio de un incendio que devoró un humilde rancho en Desamparados, Alajuela, el Cuerpo de Bomberos descubrió que dentro de dicha estructura se encontraba una persona sin vida.

LEA MÁS: Macabro hallazgo de cabezas de saíno destapa investigación por cacería ilegal

Así lo acaba de confirmar dicha institución, la cual indicó que la atención de la emergencia está en proceso, por lo que de momento no cuentan con mayor información.

“Dentro de la estructura ubicamos el cuerpo de una persona. Es importante saber que aún no podemos confirmar que el deceso se haya dado a consecuencia del incendio”, destacó Bomberos.

Incendio en Muebleria Desamparados
El siniestro ocurrió en Desamparados de Alajuela. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Hombres baleados fueron trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela

El siniestro ocurrió a eso de las 11:54 a.m. de este viernes en Desamparados de Alajuela, específicamente en la urbanización Silvia Eugenia.

“Se trata de una estructura tipo rancho, de cuatro metros cuadrados, completamente envuelta en llamas”, añadieron las autoridades.

LEA MÁS: Disparos “al aire” terminan en tragedia: hombre muere en Cutris

Tras el hallazgo del cuerpo, los bomberos informaron que ya se realizó la respectiva coordinación con personal de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según Bomberos, en lo que va del año ya contabilizan 66 incendios en estructuras.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
incendio DesamparadosIncendio fallecido Desamparados
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.