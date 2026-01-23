Bomberos encuentran el cuerpo de una persona dentro de rancho envuelto en llamas en Alajuela

En medio de un incendio que devoró un humilde rancho en Desamparados, Alajuela, el Cuerpo de Bomberos descubrió que dentro de dicha estructura se encontraba una persona sin vida.

LEA MÁS: Macabro hallazgo de cabezas de saíno destapa investigación por cacería ilegal

Así lo acaba de confirmar dicha institución, la cual indicó que la atención de la emergencia está en proceso, por lo que de momento no cuentan con mayor información.

“Dentro de la estructura ubicamos el cuerpo de una persona. Es importante saber que aún no podemos confirmar que el deceso se haya dado a consecuencia del incendio”, destacó Bomberos.

El siniestro ocurrió en Desamparados de Alajuela. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Hombres baleados fueron trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela

El siniestro ocurrió a eso de las 11:54 a.m. de este viernes en Desamparados de Alajuela, específicamente en la urbanización Silvia Eugenia.

“Se trata de una estructura tipo rancho, de cuatro metros cuadrados, completamente envuelta en llamas”, añadieron las autoridades.

LEA MÁS: Disparos “al aire” terminan en tragedia: hombre muere en Cutris

Tras el hallazgo del cuerpo, los bomberos informaron que ya se realizó la respectiva coordinación con personal de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según Bomberos, en lo que va del año ya contabilizan 66 incendios en estructuras.