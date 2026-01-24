Identifican a joven que murió tras balacera frente a un bar en Lindora

Isacc Smith Salazar, de 26 años, falleció como consecuencia de una balacera que ocurrió en las afueras de un bar en Lindora, Santa Ana.

El OIJ confirmó que la víctima falleció en un hospital, mientras que otro sujeto de apellido González, de 19 años, resultó herido.

Trascendió que Smith era vecino de Alajuela.

Isacc Smith Salazar, de 26 años, falleció en el hospital tras ataque en Santa Ana. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa

De acuerdo con las autoridades judiciales, Smith y González estaban dentro de un bar junto con otras personas y se originó una riña; ante esta situación, los sacaron del sitio.

“Posteriormente, fuera del comercio se dio un intercambio de disparos, resultando heridas estas dos personas”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

El tiroteo también afectó a comercios cercanos.

Esta situación ocurrió poco antes de las 5 de la mañana de este viernes 23 de enero.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento de indicios balísticos en la escena y mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

El 15 de agosto del año pasado una balacera cobró la vida de tres personas en el bar Howard’s en Lindora, dos personas más resultaron heridas.