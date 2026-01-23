Asesinato en supermercado de Aguas Zarcas deja pistas relevantes para la investigación

Dos sujetos serían los responsables de causar una balacera dentro de un supermercado en Aguas Zarcas, San Carlos, en la que asesinaron a un sujeto de apellido Cambronero, de 34 años.

La víctima sufrió múltiples heridas por arma de fuego en la cabeza, la espalda, las piernas y los brazos.

Homicidio en supermercado de Aguas Zarcas

Este crimen ocurrió la noche del sábado 27 de diciembre de 2025, a las 7:56 p. m.

“La víctima se encontraba frente a un supermercado, Cambronero corrió hacia el interior y los sujetos de la moto le empezaron a disparar, siendo impactado en varias ocasiones y quedando fallecido en el sitio”, señalaron los judiciales.

Cambronero, de 34 años, murió durante balacera en Aguas Zarcas y los sospechosos quedaron grabados, si los reconoce llame al OIJ. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Las autoridades decomisaron casquillos y otras evidencias que están siendo analizadas.

Las autoridades tratan de determinar las causas que generaron este violento ataque, en el que estuvo en peligro la vida de otras personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Los investigadores de San Carlos cuentan con grabaciones y difundieron parte de estas, en las que se nota a los dos sospechosos bajarse de la moto, nunca quitarse el casco, caminar hacia el local y, sin piedad alguna, perseguir a la víctima hasta acabarla.

Si usted reconoce a los sospechosos o tiene información sobre ellos, no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.