Tribunal condena a tres hombres por tratar de matar a mujeres policías

El Tribunal Penal de Limón sentenció a tres personas, de apellidos Fernández, Moss y Miralles, y les impuso 15 años de prisión a cada uno por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de oficiales de la Fuerza Pública.

Según se probó en el debate, los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2024, en horas de la tarde, en las cercanías de un salón comunal en Limón. En ese momento, oficiales estaban atendiendo una escena relacionada con el doble homicidio de Jeandry Bell y José Julián Millán

Según la resolución judicial, al sitio se presentaron las oficiales de apellidos Rodríguez, Acuña y Hernández, quienes fueron alertadas, por el radio de comunicación, de que varios hombres huían por Cieneguita, presuntamente portando armas de fuego y chalecos antibalas. Ante la información, las policías se trasladaron de inmediato a la zona para intervenir.

La sentencia se dictó en los Tribunales de Limón (Rafael Murillo)

La investigación determinó que los imputados se encontraban a bordo de una embarcación tipo lancha cuando las oficiales les dieron la orden, a viva voz, de que se detuvieran. No obstante, con el fin de evitar su detención, los sospechosos abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra las funcionarias.

LEA MÁS: Bomberos encuentran el cuerpo de una persona dentro de rancho envuelto en llamas en Alajuela

Pese al ataque, las oficiales no resultaron heridas, ya que lograron repeler la agresión y resguardarse.

Estos hechos fueron valorados por el Tribunal, que concluyó que existió la intención de causarles la muerte.

LEA MÁS: Balacera en Lindora deja dos hombres heridos frente a un bar

Los sospechosos deberán descontar prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.