Balacera en Lindora deja dos hombres heridos frente a un bar

Una balacera registrada la madrugada de este viernes en las afueras de un bar ubicado en Lindora dejó a dos hombres heridos de bala.

Según el reporte preliminar de las autoridades, dos hombres llegaron al lugar a bordo de un vehículo y, por razones que aún se investigan, comenzaron a disparar indiscriminadamente en las inmediaciones del local, para luego darse a la fuga.

Como producto del ataque, resultaron heridos dos hombres. Uno de ellos, de apellido González, recibió un impacto de bala en la espalda, mientras que el segundo, de apellido Smith, fue herido en el tórax.

Ambos sujetos fueron atendidos y trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela.

Dos hombre fueron baleados en Lindora. (Alonso Tenorio)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento de indicios balísticos en la escena y mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

El 15 de agosto del año pasado una balacera cobró la vida de tres personas en el bar Howard’s en Lindora, dos personas más resultaron heridas.