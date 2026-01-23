Sucesos

Balacera en Lindora deja dos hombres heridos frente a un bar

La balacera se registró en un punto concurrido de Lindora; autoridades investigan el móvil y buscan a los responsables

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una balacera registrada la madrugada de este viernes en las afueras de un bar ubicado en Lindora dejó a dos hombres heridos de bala.

Según el reporte preliminar de las autoridades, dos hombres llegaron al lugar a bordo de un vehículo y, por razones que aún se investigan, comenzaron a disparar indiscriminadamente en las inmediaciones del local, para luego darse a la fuga.

LEA MÁS: “Vuela alto mi princesa”. El desgarrador adiós del ciclista Félix Araya a su hija de 16 años

Como producto del ataque, resultaron heridos dos hombres. Uno de ellos, de apellido González, recibió un impacto de bala en la espalda, mientras que el segundo, de apellido Smith, fue herido en el tórax.

Ambos sujetos fueron atendidos y trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela.

Dos hombre fueron baleados en Lindora. (Alonso Tenorio)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento de indicios balísticos en la escena y mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

LEA MÁS: Tía relató momento en que descubrió que su sobrino de 9 años murió en Navidad por culpa de balacera

El 15 de agosto del año pasado una balacera cobró la vida de tres personas en el bar Howard’s en Lindora, dos personas más resultaron heridas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balacerasanta analindorahombres heridoscarro balaceradisparan contra bar
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.