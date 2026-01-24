Esta sería la desgarradora manera como murió la hija de 9 añitos del futbolista Freddy Álvarez

Diversos medios internacionales, principalmente de Albania, han informado en las últimas horas sobre la posible causa del fallecimiento de la hija del futbolista costarricense Freddy Álvarez, ocurrido recientemente en la capital albanesa, aunque hasta el momento no existe una confirmación médica oficial.

Según Tirana Post, que cita fuentes cercanas a la policía, se sospecha que la chiquita cayó desde una cama elevada de aproximadamente 1,5 metros de altura, tras lo cual fue encontrada en estado crítico y trasladada para recibir atención médica especializada.

Esta versión preliminar coincide con la publicada por TPZ Albania, medio que reportó que la niña habría caído desde una litera, fue hallada en condición crítica y, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

Jugador Freddy Alvarez (KF TIRANA/cortesía)

De igual forma, el medio local JOQ Albania difundió una información similar, indicando que la menor cayó desde una cama marinera (litera) y fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.

El club KF Tirana, donde juega el tico, confirmó oficialmente el fallecimiento mediante un comunicado, en el que indicó que la niña, de 9 años, murió de manera trágica en las primeras horas del día, sin detallar las circunstancias del hecho.

Además, el medio Costa Norte de Santa Cruz publicó que, según fuentes cercanas a la familia, la menor habría estado jugando en un camarote cuando ocurrió la caída que habría provocado el fatal desenlace.

Hasta el momento, ni el jugador Freddy Álvarez ni su familia se han referido a lo ocurrido.