Fallece la hija del futbolista costarricense Freddy Álvarez

La hija menor del mediocampista costarricense Freddy Álvarez, jugador del KF Tirana de la Superliga de Albania, falleció.

El club anunció en la mañana de este sábado que la niña de 9 años murió en la capital albanesa, donde la familia reside desde hace pocas semanas.

“Con profundo dolor compartimos la noticia de que la hija de nuestro jugador, Freddy Álvarez, falleció trágicamente en las primeras horas de la mañana de hoy en Tirana.

“Todo nuestro club se encuentra conmocionado y de luto, acompañando a Freddy y a su familia en este momento tan difícil.

“Nuestras más sinceras condolencias están con la familia Álvarez. Descanse en paz”, compartió el equipo en su cuenta de Facebook.

El partido programado entre KF Tirana y Flamurtari, correspondiente a la jornada 21 de la Superliga, fue pospuesto para el domingo 25 de enero, tras un acuerdo entre ambas instituciones y en señal de respeto hacia el jugador y su familia.

Freddy Álvarez, de 30 años, llegó al KF Tirana en el mercado de fichajes de enero luego de varias temporadas como legionario en Europa y Asia, y tras un paso inmediato por el Municipal Liberia en Costa Rica.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la niña.