Ella es la tercera mujer cuya muerte estaría relacionada a una cirugía estética

Una docente es la tercera mujer que fallece en lo que va de este mes de enero como consecuencia de las presuntas complicaciones que sufrió tras someterse a una cirugía estética.

Se trata de Regina Patricia Brumley Kerr, de 43 años, quien era vecina de Limón y madre de una muchacha de 20 años y una niña de apenas 7 añitos. Brumley falleció el pasado viernes en el Hospital México.

Tras darse a conocer la muerte de Brumley, el Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres, institución en la que trabajó, le dedicó un sentido mensaje.

LEA MÁS: Alarma en el país: OIJ investiga la muerte de una mujer en el Hospital México por algo muy preocupante

“La Junta Administrativa, el personal docente y administrativo del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres, lamenta el fallecimiento de Regina Burmley Kerr, quien fue docente, compañera y amiga en nuestra institución.

“Nos solidarizamos con su familia y deseamos la paz que sobre pasa todo entendimiento. Brille para ella la luz perpetua”, publicó el centro educativo.

De acuerdo con la información preliminar que maneja el OIJ, Regina llegó hasta el Hospital México debido a que presentaba afectaciones en su salud, al parecer, como producto de una cirugía estética.

El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética. (Foto: tomada de resdes s/Foto: tomada de redes sociales)

LEA MÁS: Autoridades investigan macabra escena en una casa con dos personas fallecidas

“Esta mujer presuntamente habría ingresado al Hospital México el jueves 22 de enero producto de varias complicaciones por una supuesta cirugía estética a raíz de este internamiento esta fallece el pasado viernes”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial no brindó mayores detalles sobre el tipo de procedimiento al que se sometió la ahora fallecida, solo indicaron que el caso se mantiene bajo investigación para determinar con exactitud la causa de su muerte.

Este caso vuelve a encender las alarmas, porque en lo que va de enero es la tercera mujer que muere tras realizar algún tipo de cirugía estética.

LEA MÁS: “Descansa en paz, dulce ángel”, así fue el conmovedor homenaje que equipo dedicó a la hija del futbolista Freddy Álvarez

El primer caso fue el de Cinthya Carvajal, de 48 años, quien falleció el jueves 15 de enero, tras realizar un procedimiento de este tipo.

Mientras que el segundo caso fue el de Ivannia Torres, de 40 años, quien perdió la vida el pasado el pasado lunes 19 de enero.