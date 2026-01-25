Sucesos

Autoridades investigan macabra escena en una casa con dos personas fallecidas

Extraoficialmente se habla de que un hombre disparó contra su pareja y luego se quitó la vida

Por Adrián Galeano Calvo

En estos momentos las autoridades se encuentran custodiando e investigando la escena de un aparente caso de femicidio que ocurrió la mañana de este domingo en la zona sur del país.

Ante una consulta de La Teja, la Cruz Roja informó que a las 10:33 a.m. recibieron una alerta sobre personas heridas por arma de fuego en la localidad de Bahía Drake, en Osa.

La Benemérita despachó una ambulancia con personal paramédico y cuando estos llegaron al sitio encontraron a un hombre y a una mujer, ambos sin signos de vida y con impactos de arma de fuego.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El hecho ocurrió en Bahía Drake, en Osa. Foto: Archivo (IStock)

De momento las autoridades no han dado a conocer las identidades de los ahora fallecidos.

Extraoficialmente trascendió la versión de que, en apariencia, el hombre le habría disparado a la mujer, quien era su pareja sentimental, y tras asesinarla se habría quitado la vida de la misma forma. Esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La Teja ya consultó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre este hecho y se está a la espera de una respuesta.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

