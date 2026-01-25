(Video) Sicario queda grabado tratando de matar a hombre después de Navidad: ¡ayude a identificarlo!

Un sicario intentó asesinar a un hombre un día después de Navidad y falló en su cometido. Sin embargo, su mala suerte no terminó ahí, ya que el ataque quedó grabado y ahora el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le está dando cacería.

El video del ataque fue difundido por la Delegación Regional de San Carlos del OIJ con el objetivo de que la ciudadanía pueda ayudar con información para dar con el paradero de este sujeto, sospechoso del delito de tentativa de homicidio.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos por los que es buscado ocurrieron el 26 de diciembre del 2025, a las 8:39 p.m., en Pital de San Carlos en Alajuela.

“En apariencia el sospechoso ingresó a una propiedad y al parecer disparó en reiteradas ocasiones contra la persona ofendida”, detalló el OIJ.

En el video se observa como el sospechoso, quien llevaba puesto un casco de motociclista y un bolso similar al que usan los mensajeros, aprovechó que un portón de la propiedad estaba abierto, ingresó a esta y empezó a disparar a lo loco.

De acuerdo con la Policía Judicial, el sospechoso es un hombre de aproximadamente 25 años, de tez blanca y contextura delgada, que ese día vestía una camiseta manga larga azul oscuro, pantalón negro y tenis color vino.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.