Ataque a balazos estuvo cerca cobrar la vida de un joven de 18 años en Turrialba

Un muchacho de 18 años sobrevivió de milagro a un violento ataque a balazos ocurrido la noche de este sábado en Turrialba, Cartago.
LEA MÁS: El macabro crimen que nunca se resolvió e hizo creer que el psicópata de la Cruz de Alajuelita había regresado
De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos se dieron a eso de las 8:44 p.m. de este sábado en el sector Chirripó, en la zona indígena Jokbata.
Desde ese sitio la Benemérita fue alertada sobre una balacera, en la cual una persona resultó herida.
LEA MÁS: Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en el estómago en San José
A la llegada del personal paramédico a la escena, estos encontraron a un muchacho en una condición crítico, a consecuencia de un disparo que recibió en el pecho.
Tras estabilizarlo, los cruzrojistas lo trasladaron de emergencia al Hospital William Allen de Turrialba.
LEA MÁS: OIJ busca mujer de 33 años perdida en Heredia
Las autoridades judiciales se encuentran investigando el caso para esclarecer las circunstancias que mediaron en este ataque.