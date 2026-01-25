Sucesos

Ataque a balazos estuvo cerca cobrar la vida de un joven de 18 años en Turrialba

De momento las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en los hechos

Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho de 18 años sobrevivió de milagro a un violento ataque a balazos ocurrido la noche de este sábado en Turrialba, Cartago.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, los hechos se dieron a eso de las 8:44 p.m. de este sábado en el sector Chirripó, en la zona indígena Jokbata.

Desde ese sitio la Benemérita fue alertada sobre una balacera, en la cual una persona resultó herida.

El muchacho presentaba un disparo en el pecho. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

A la llegada del personal paramédico a la escena, estos encontraron a un muchacho en una condición crítico, a consecuencia de un disparo que recibió en el pecho.

Tras estabilizarlo, los cruzrojistas lo trasladaron de emergencia al Hospital William Allen de Turrialba.

Las autoridades judiciales se encuentran investigando el caso para esclarecer las circunstancias que mediaron en este ataque.

