Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en el estómago en San José

El crimen ocurrió la noche de este sábado

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre se encuentra luchando por su vida en la camilla de un hospital tras haber sido víctima de un sangriento ataque en uno de los barrios más conocidos de San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, se trata de un hombre, cuya identidad no se dio a conocer, que fue apuñalado a eso de las 9:20 p.m. del sábado en barrio Cuba.

El comité local de la zona fue alertado sobre una persona atacada por arma blanca y cuando los paramédicos llegaron al sitio encontraron al hombre, quien presentaba una puñalada en el estómago.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue trasladado al Hospital México. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Debido al estado en el que se encontraba, los cruzrojistas lo trasladaron en condición crítica al Hospital México.

De momento se desconocen las circunstancias que mediaron en el ataque.

