Sucesos

OIJ busca mujer de 33 años perdida en Heredia

La mujer de 33 años fue vista por última vez en Río Frío, finca 11, en Horquetas de Sarapiquí, el 24 de enero del 2026

Por Fabiola Montoya Salas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con el paradero de Hazel Acevedo Parra, de 33 años, quien fue reportada como desaparecida el 24 de enero del 2026.

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez en Heredia, cantón de Sarapiquí, distrito de Horquetas, específicamente en Río Frío, finca 11, ese mismo 24 de enero.

mujer perdida
Hazel Acevedo Parra de 33 años. OIJ (oij/cortesía)

La denuncia por su desaparición fue interpuesta ante la Subdelegación Regional de Sarapiquí, que actualmente mantiene activa la búsqueda.

Si usted tiene cualquier información que ayude a ubicarla, puede comunicarse de inmediato al teléfono confidencial 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645. Cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser clave para dar con su paradero.

El OIJ recuerda que no existe un tiempo mínimo para reportar una desaparición. Si una persona no aparece y usted sospecha que algo no está bien, puede y debe hacer la denuncia de inmediato.

Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de casos.

OIJperdidaHazel AcevedoHeredia
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

