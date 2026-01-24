Sucesos

Bomberos rescatan a mujer y perro de un ataque de abejas en Guanacaste

Bomberos atienden la emergencia en Nicoya

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un enjambre de abejas atacó a una mujer y a un perro la tarde de este sábado en Guanacaste.

La emergencia es atendida en San Antonio de Florida, Nicoya.

Ataque de abejas en Nicoya
Ataque de abejas en Nicoya (Bomberos/cortesía)

Equipos de emergencia de bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de rescate y atención para proteger a los afectados.

LEA MÁS: Hijos de 8 y 11 añitos de enfermera desaparecida en Liberia hacen algo que le desgarra el alma a cualquiera

Ataque de abejas en Nicoya
Ataque de abejas en Nicoya (Bomberos/cortesía)

La situación se mantiene en desarrollo y, de momento, no se han brindado detalles oficiales sobre el estado de salud de la persona afectada ni del animal.

Emergencia en Guanacaste por ataque de enjambre de abejas
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ataque abejasnicoyaguanacastebomberos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.