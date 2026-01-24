Bomberos rescatan a mujer y perro de un ataque de abejas en Guanacaste

Un enjambre de abejas atacó a una mujer y a un perro la tarde de este sábado en Guanacaste.
La emergencia es atendida en San Antonio de Florida, Nicoya.
Equipos de emergencia de bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de rescate y atención para proteger a los afectados.
La situación se mantiene en desarrollo y, de momento, no se han brindado detalles oficiales sobre el estado de salud de la persona afectada ni del animal.