Bomberos rescatan a mujer y perro de un ataque de abejas en Guanacaste

Un enjambre de abejas atacó a una mujer y a un perro la tarde de este sábado en Guanacaste.

La emergencia es atendida en San Antonio de Florida, Nicoya.

Ataque de abejas en Nicoya (Bomberos/cortesía)

Equipos de emergencia de bomberos se encuentran en el lugar realizando labores de rescate y atención para proteger a los afectados.

LEA MÁS: Hijos de 8 y 11 añitos de enfermera desaparecida en Liberia hacen algo que le desgarra el alma a cualquiera

Ataque de abejas en Nicoya (Bomberos/cortesía)

La situación se mantiene en desarrollo y, de momento, no se han brindado detalles oficiales sobre el estado de salud de la persona afectada ni del animal.