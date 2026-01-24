“Estamos destrozados por nuestra princesita”: dolor por muerte de hija de nueve años del futbolista Freddy Álvarez

Freddy Alvarez cuando militaba con Liberia, antes de partir a Albania. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

El deporte está de luto por la muerte de la pequeña hija del jugador costarricense Freddy Álvarez este sábado.

Una de las familiares maternas de la niña aseguró a La Teja que en este momento el dolor es demasiado que los embarga.

“Estamos destrozados de dolor por nuestra princesita, consternados y en shock, deseamos estar con ellos, es lo que por ahora puedo decir, un dolor terrible para las dos familias”, dijo la familiar.

El club lamentó lo ocurrido. (KF TIRANA/cortesía)

La hija menor del mediocampista costarricense jugador del KF Tirana de la Superliga de Albania, falleció en ese país.

El club anunció en la mañana de este sábado que la niña de 9 años murió en la capital albanesa, donde la familia reside desde hace pocas semanas.

“Con profundo dolor compartimos la noticia de que la hija de nuestro jugador, Freddy Álvarez, falleció trágicamente en las primeras horas de la mañana de hoy en Tirana. Todo nuestro club se encuentra conmocionado y de luto, acompañando a Freddy y a su familia en este momento tan difícil.

“Nuestras más sinceras condolencias están con la familia Álvarez. Descanse en paz”, compartió el equipo en su cuenta de Facebook.

El partido programado entre KF Tirana y Flamurtari, correspondiente a la jornada 21 de la Superliga, fue pospuesto para el domingo 25 de enero, tras un acuerdo entre ambas instituciones y en señal de respeto hacia el jugador y su familia.

Diversos medios de Albania han informado en las últimas horas sobre la posible causa del fallecimiento de la hija del futbolista aunque hasta el momento no existe una confirmación médica oficial.

Según Tirana Post, que cita fuentes cercanas a la Policía, se sospecha que la chiquita cayó desde una cama elevada de aproximadamente 1,5 metros de altura, tras lo cual fue encontrada en estado crítico y trasladada para recibir atención médica especializada.

Esta versión preliminar coincide con la publicada por TPZ Albania, medio que reportó que la niña habría caído desde una litera, fue hallada en condición crítica y, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

De igual forma, el medio local JOQ Albania difundió una información similar, indicando que la niña cayó desde una cama marinera (litera) y fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde finalmente falleció

Además, el medio Costa Norte de Santa Cruz publicó que, según fuentes cercanas a la familia, la menor habría estado jugando en un camarote cuando ocurrió la caída que habría provocado el fatal desenlace.

Hasta el momento, ni el jugador Freddy Álvarez ni su familia se han referido a lo ocurrido.

Álvarez, de 30 años, llegó al KF Tirana en el mercado de fichajes de enero luego de varias temporadas como legionario en Europa y Asia, y tras un paso el torneo pasado por el Municipal Liberia en Costa Rica.

En nuestro país también jugó para la UCR, Herediano y Alajuelense.