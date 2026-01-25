“Descansa en paz, dulce ángel”, así fue el conmovedor homenaje que equipo dedicó a la hija del futbolista Freddy Álvarez

El equipo FK Tirana, de la Superliga de Albania, realizó este domingo un conmovedor homenaje para la pequeña hija del futbolista costarricense Freddy Álvarez, quien lamentablemente falleció este sábado en ese país.

Por medio de una publicación en su perfil de Facebook, el club compartió varias fotografías del homenaje que se realizó previo al encuentro contra Flamurtari, en el partido que se jugó este domingo.

Dicha publicación inicia con la frase “Descansa en paz, dulce ángel”, y junto a ella se observan fotografías de los futbolistas del FK Tirana cargando un arreglo de flores blancas hasta una pancarta en honor a la niña que fue colocada a un costado del terreno de juego.

Los compañeros de Freddy Álvarez realizaron un conmovedor homenaje para su hija. Foto Facebook FK Tirana. (Facebook/Homenaje hija Freddy Álvarez. Foto Facebook FK Tirana.)

El capitán del equipo colocó el arreglo floral, mientras que los demás jugadores, uno a uno, fueron dejando una rosa blanca al pie de la pancarta. Además los aficionados del equipo también mostraron su apoyo al futbolista tico vistiendo de negro y guardando silencio en ese momento tan conmovedor.

Hasta el momento no se dado a conocer de forma oficial la causa de muerte de la hija del jugador costarricense, sin embargo, varios medios de Albania han dado a conocer versiones preliminares de lo sucedido.

Según Tirana Post, que cita fuentes cercanas a la Policía, se sospecha que la chiquita cayó desde una cama elevada de aproximadamente 1,5 metros de altura, tras lo cual fue encontrada en estado crítico y trasladada para recibir atención médica especializada.

En el estadio colocaron estas mantas en honor a la pequeña. Foto Facebook FK Tirana. (Facebook/Homenaje hija Freddy Álvarez. Foto Facebook FK Tirana.)

Esta versión preliminar coincide con la publicada por TPZ Albania, medio que reportó que la niña habría caído desde una litera, fue hallada en condición crítica y, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.

De igual forma, el medio local JOQ Albania difundió una información similar, indicando que la niña cayó desde una cama marinera (litera) y fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.

Además, el medio Costa Norte de Santa Cruz publicó que, según fuentes cercanas a la familia, la menor habría estado jugando en un camarote cuando ocurrió la caída que habría provocado el fatal desenlace.

Jugador Freddy Alvarez (KF TIRANA/cortesía)

Hasta el momento, ni el jugador Freddy Álvarez ni su familia se han referido a lo ocurrido. Álvarez, de 30 años, llegó al KF Tirana en el mercado de fichajes de enero luego de varias temporadas como legionario en Europa y Asia, y tras un paso el torneo pasado por el Municipal Liberia en Costa Rica.

En nuestro país también jugó para la UCR, Herediano y Alajuelense.