(Video) Mamá le dejó un mensaje a su hijo antes de morir en trágico accidente que le desgarra el alma a cualquiera

Givel Cisnero, de 36 años, vivía enamorada de su hijo y así lo demostró en un hermoso mensaje que le dejó a su pequeño varios días antes de que ella y su pareja, Jean Carlos Castro, de 34 años, murieran en un trágico accidente de tránsito.

Ese bonito mensaje quedó plasmado en un video que fue compartido en Facebook por la Escuela Marcelino García Flamenco, en Liberia, y que, al parecer, fue hecho para que Givel felicitará a su hijo de 12 años por graduarse de la escuela.

“Mira hacia atrás y siéntete orgulloso de lo que has logrado, mira hacia adelante y crea el brillante futuro que tanto mereces y que en cada paso la guía de Dios te acompañe.

Givel Cisnero le dejó este hermoso mensaje a su hijo

LEA MÁS: Ya se sabe quiénes son las víctimas del mortal accidente en Liberia

“Prometo que siempre estaré ahí cada vez que voltees para verte brillar. Te amo y estoy orgullosa de ti mi niño, lo lograste”, dice Cisnero llena de orgullo.

Junto al video la escuela publicó un conmovedor mensaje para apoyar al pequeño y a toda su familia en este momento tan difícil que están viviendo.

“Querido estudiante Emiliano: este video es un regalo eterno. Aunque físicamente su mamá ya no esté, su voz, su amor y sus palabras siguen vivas para usted. Ella lo compartió pensando en su corazón, para acompañarlo en cada etapa de su vida.

Jean Carlo Castro y Givel Cisnero (Corte/cortesía)

LEA MÁS: Accidentes de tránsito dejan 15 personas heridas de gravedad en las últimas horas

“El amor verdadero no se va, se transforma, y hoy sigue hablándole a través de este mensaje”, escribió el centro educativo.

El trágico accidente que cobró la vida de Givel y Jean Carlo ocurrió a eso de las 3:58 a.m. de este sábado, cuando viajaban en un carro por el sector del río Los Ahogados, en Liberia, Guanacaste.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia, los hechos ocurrieron cuando, por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, impactando contra un árbol y cayendo posteriormente a una quebrada, lo que provocó la muerte inmediata de ambos.

Accidente en Liberia, Jean Carlos Castro (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: El macabro crimen que nunca se resolvió e hizo creer que el psicópata de la Cruz de Alajuelita había regresado

La Cruz Roja confirmó que cuando ellos llegaron para atender el accidente los dos estaban fallecidos por las severas lesiones que sufrieron.

Los cuerpos fueron levantados en el sitio por los agentes judiciales y trasladados a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia respectiva.