Accidentes de tránsito dejan 15 personas heridas de gravedad en las últimas horas

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de aparatosos accidentes de tránsito. Muestra de esto es que en las últimas horas 15 personas resultaron heridas de gravedad por incidentes de este tipo.

Este fue el reporte de accidente ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo brindado por la Cruz Roja:

-Muchacha de 16 años y hombre resultaron heridos por choque entre carro y motocicleta a eso de las 7:25 p. m. en Corredores. Ambos fueron llevados al Hospital de Ciudad Neily.

-Un hombre fue atropellado por un carro a las 8:14 p.m. en el sector de Llano Grande de Cartago. El herido fue llevado en condición crítica al hospital de Cartago.

-A las 11:18 p.m. se dio un choque entre un carro y una moto en Llano Grande de Cartago. Producto de esto un hombre de 25 años fue llevado crítico al Hospital Max Peralta.

-En Nosara de Nicoya, a las 11:23 p.m., un motociclista resultó gravemente herido al perder el control de su vehículo, este fue llevado en condición crítica al Hospital de la Anexión.

-En Frailes de Desamparados, a las 11:34 p.m. un hombre fue llevado al Hospital San Juan de Dios tras ser atropellado por un carro.

Entre todos los heridos se encuentra una muchacha de apenas 16 años. Foto Archivo. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)

-A las 11:55 p.m. en Macacona de Esparza, dos hombres fueron trasladados al Hospital Monseñor Sanabria tras ser atropellados por una motocicleta.

-En Nacascolo de Liberia, a las 12:00 .m.. un hombre fue atropellado por un carro y tuvo que ser llevado en condición crítica al Hospital de Liberia.

-En San Pablo de León Cortés, a la 1:08 a.m., un joven de 20 años fue llevado crítico al CAIS de Tarrazú tras perder el control de la moto en la que viajaba.

-En Siquirres de Limón, a la 1:25 a.m., una moto y un carro chocaron, lo que dejó dos hombres heridos de gravedad, ambos fueron llevados a la clínica de la zona.

-En Juan Viña de Jiménez Cartago, también a la 1:25 a.m., una mujer fue atropellada por una moto y tuvo que ser llevada en condición critica al Hospital William Allen.

-A las 2:15 a.m., en Punta Morales, en Chomes de Puntarenas, un hombre resultó herido de gravedad tras perder el control de su moto. Este fue llevado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria.

-El último accidente registrado por la Cruz Roja fue a las 2:37 a.m. en Santa Rita, en Río Cuarto de Alajuela, donde se dio el choque entre un carro y una moto, que dejó como saldo un hombre de 34 años en condición crítica. El herido llevado al Hospital San Carlos.