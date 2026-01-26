Atropello conmueve al ciclismo: hermana de Román Urbina pide oraciones

El deportista Román Urbina, reconocido por ser el precursor de la Ruta de los Conquistadores, resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito la mañana del domingo 25 de enero, mientras entrenaba en su bicicleta, en el sector de Llano Grande de Cartago.

La situación vivida por el deportista fue explicada por su hermana Florencia durante una transmisión en vivo en Facebook, donde pidió y agradeció las oraciones por la salud de Urbina.

Román Urbina se encuentra hospitalizado luego del accidente. Facebook de Pura Bici (La Nación/Tomado del Facebook de Pura Bici)

En el video, la hermana del deportista relató que el accidente se originó por causa de un vehículo que estaba mal estacionado en una curva complicada.

Según detalló, un motociclista que circulaba en sentido contrario intentó esquivar el automóvil, pero terminó colisionando de frente contra Román, quien viajaba en bicicleta y fue el más afectado por el impacto, quedando tendido sobre la carretera.

Durante la transmisión, la familiar indicó que Román se encuentra estable, aunque presenta varias lesiones, y agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas tras conocerse el accidente.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente a qué centro médico fue trasladado el atleta.

Minutos antes del accidente, Urbina había realizado un Facebook Live desde una panadería del sector, donde se detuvo a tomar café y conversar con el dueño del local, a quien aseguró conocer desde hace años. En esa transmisión, el deportista destacó su aprecio por estos espacios tradicionales y aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar en las votaciones del próximo 1.º de febrero.

Román Urbina es ampliamente reconocido en el ámbito deportivo nacional. En 1993 creó y organizó la primera edición de la Ruta de los Conquistadores, una competencia que con el paso de los años se consolidó como una de las pruebas de ciclismo de montaña más emblemáticas de Costa Rica y reconocida mundialmente.

Don Román ya había sufrido un accidente durante una competencia en San Carlos, cuando una caída le provocó la fractura del fémur derecho; esto le costó una recuperación de varios meses.

Desde La Teja esperamos que se recupere muy pronto.