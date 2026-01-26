Doble homicidio en Cañada Sur: Uno de los fallecidos era conocido por la policía

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron nuevos detalles sobre el doble homicidio ocurrido la madrugada de este lunes en el sector de Cañada Sur, San José, donde dos hombres fueron asesinados a balazos y un tercero resultó herido.

Según información oficial, uno de los fallecidos fue identificado como de apellidos Monge Guardia, de 46 años, conocido con el alias de “Pelón”.

Dos hombres fueron asesinados en Cañada Sur, en San Sebastián. Foto: Facebook Evolución Noticias Costa Rica (Cortes/Cortesía)

Según registros policiales, el hombre era conocido por las autoridades y contaba con antecedentes por portación ilícita de arma permitida, robo agravado, extorsión, robo simple y venta de drogas.

La segunda víctima mortal fue identificada como un hombre de apellido Sánchez, de 60 años, quien también falleció en el sitio producto del ataque armado.

Además, un tercer hombre resultó herido y fue identificado con el apellido Rodríguez, de 35 años, quien fue atendido por los cuerpos de emergencia y trasladado al hospital San Juan de Dios. El herido recibió balazos en la espalda y los brazos.

Los hechos se registraron a eso de la 1:06 de la madrugada, cuando las víctimas se encontraban en vía pública. En determinado momento, en apariencia, dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y les dispararon en múltiples ocasiones.

Producto del ataque, Monge y Sánchez fallecieron en la escena, mientras que Rodríguez fue auxiliado y trasladado al centro médico en condición delicada.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes trabajan para esclarecer los hechos y dar con los responsables del doble homicidio.