Dejan libre a padrastro sospechoso de embarazar a niña de 11 años en Pococí

Un hombre es sospechoso de violar a una niña de 11 años, quien actualmente se encuentra en estado de embarazo.

El imputado es de apellidos Padilla Granados y, según la investigación preliminar, sería el padrastro de la menor. Tras su detención, fue presentado ante el Juzgado Penal, donde la Fiscalía solicitó prisión preventiva como medida cautelar.

“La Fiscalía Adjunta de Pococí informó que el fin de semana ordenó la detención de un hombre de apellidos Padilla Granados, por el presunto delito de violación calificada, en perjuicio de una niña de 11 años, de quien presuntamente era el padrastro”, indicó el Ministerio Público.

La menor está en el hospital. Foto ilustrativa (Jonathan Jiménez)

No obstante, la autoridad judicial rechazó la solicitud y ordenó la aplicación de medidas alternas, entre ellas: mantener domicilio y trabajo fijos, no molestar ni perturbar a la víctima, no ingresar al barrio donde ella reside y no acercarse a menos de un kilómetro de la menor, su vivienda o su centro educativo.

La Fiscalía Adjunta de Pococí ya apeló la decisión y se encuentra a la espera de que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia, con el objetivo de insistir en la imposición de prisión preventiva.

Según la información oficial, la situación trascendió el miércoles cuando la niña fue ingresada al Hospital de Guápiles con un embarazo de aproximadamente seis meses.

El Pani indicó a La Teja: “El miércoles pasado ingresó incidente en el enlace con el 911, se coordinó para que mamá llevara a la niña al hospital, se presentó denuncia judicial. No hay antecedentes de intervención. La niña mantiene hospitalizada y PANI solicitó valoración por parte de especialistas en ginecología”.

Las primeras diligencias apuntan al padrastro como principal sospechoso, presuntamente con conocimiento y consentimiento de la madre, línea de investigación que está a cargo del OIJ.

La menor permanece internada en el Hospital de Guápiles donde médicos en distintas especialidades le están dando atención.

El caso está en trámite de la Unidad de Género de la Fiscalía de Pococí, con el expediente 26-000068-1887-PE.