Alerta en Pérez Zeledón: puma queda atrapado dentro de un gallinero

El Cuerpo de Bomberos atiende la mañana de este martes el rescate de un puma que quedó atrapado dentro de un gallinero en la comunidad de Alto San Juan, en San Isidro de Pérez Zeledón, San José.

Felino fue encontrado en un gallinero donde hizo un festín (Cortesía/cortesía)

Según el reporte oficial, el felino fue localizado dentro de una estructura y provocó gran impresión ante los dueños del sitio, lo que obligó a la intervención de los equipos de emergencia para resguardar tanto al animal como a los vecinos de la zona.

Los bomberos informaron que se mantienen en el sitio a la espera de la llegada de personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de un médico veterinario, quienes serán los encargados de coordinar la extracción segura del puma y su posterior traslado a un lugar adecuado, donde no represente riesgo.

Noticia en desarrollo.