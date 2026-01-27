Detienen a muchacho de 22 años que habría participado en ataque que cobró la vida de joven en Puntarenas

Un joven apellidado Torres, de apenas 22 años, está metido en graves problemas, pues fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de participar en un sangriento ataque que tuvo un desenlace fatal.

De acuerdo con la Policía Judicial, el muchacho es investigado debido a que, en apariencia, participó en el homicidio de un joven apellidado Torres, de 26 años.

El sospechoso fue detenido la madrugada de este martes. Foto OIJ. (OIJ/Sospechoso de homicidio detenido en Cabagra, Puntarenas. Foto OIJ.)

El sospechoso fue detenido la mañana del martes por medio de tres allanamientos que el OIJ realizó a las 5 a.m. en el sector de bajo Las Brisas, en Cabagra de Buenos Aires, en Puntarenas.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre del año pasado, entre las 6 p.m. y las 8 p.m., cuando el ofendido caminaba por la vía pública, cerca de la entrada de una propiedad en Cabagra.

Torres habría participado en el sangriento homicidio.

“Ese día los hechos se dieron cuando aparentemente el ofendido fue interceptado por los sospechosos, con quienes se dio un altercado y en medio de este fue herido por arma blanca, falleciendo en el sitio”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial informó que en el allanamiento decomisaron prendas que el sospechoso pudo haber usado el día de los hechos, así como teléfonos celulares.