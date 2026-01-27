OIJ realiza fuerte operativo en Limón para detener a sujetos que estaban dejando muerte y terror a su paso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está realizando un fuerte operativo en Limón para detener a cuatro sujetos que estaban dejando muerte y terror a su paso en esa provincia.

Al parecer, esos sujetos estarían ligados con la banda narco de Tony Peña Russell, alias La T, quien se encuentra encarcelado en La Reforma.

La Policía Judicial informó que están realizando seis allanamientos en los sectores de Atlántida y El Bosque en Limón, en los cuales se pretende la detención de al menos cuatro hombres.

Los sujetos son vinculados con un homicidio y dos asaltos. Foto OIJ. (OIJ/Allanamientos en Limón. Foto OIJ.)

A los sujetos se les vincula con un homicidio ocurrido el 27 de noviembre del año pasado en esa misma provincia.

“Supuestamente, tres sujetos viajaban a bordo de un vehículo tipo automóvil; posteriormente, dos de estos descendieron del mismo y llegaron hasta la casa del ofendido, al cual abordan, presuntamente le disparan y despojan de sus pertenencias, para posteriormente huir del lugar. El ofendido fue trasladado hasta el Hospital Tony Facio, donde fue reportado como fallecido”, indicó el OIJ.

El OIJ pretende detener a cuatro sospechosos. Foto OIJ. (OIJ/Allanamientos en Limón. Foto OIJ.)

A los sospechosos también se les investiga por un asalto ocurrido el 19 de noviembre del 2025, cuando asaltaron a un hombre, a quien golpearon con una pistola para robarle dos teléfonos celulares, así como anillos y una cadena de oro.

El último hecho con el que se les vincula se dio el 10 de diciembre del 2025, cuando un hombre denunció haber sido víctima de un asalto, en el que tres hombres, presuntamente, lo amenazaron con una pistola y lo agredieron golpeándolo en la cabeza con esta.

Al hombre le robaron 60 mil colones en efectivo y unos aretes de oro. De momento, el OIJ ha detenido a dos personas.