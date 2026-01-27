Desmantelan banda en Alajuelita que usaba inhibidor de señal para meterse a robar en carros parqueados

La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia está dirigiendo cuatro allanamientos que tienen como objetivo desmantelar una banda que usaba un método muy tecnológico para meterse a robar en carros estacionados en centros comerciales y otros lugares.

El operativo inició desde las 3 a.m. de este martes y los allanamientos tienen lugar en cuatro casas de habitación ubicadas en Alajuelita.

“Las acciones operativas tienen como objetivo la detención de seis personas, así como el decomiso de evidencia relevante para la causa, en la que, hasta la fecha, figuran como ofendidas ocho personas; el caso se tramita dentro del expediente 25-007962-0059-PE”.

De acuerdo con el Ministerio Público, en apariencia, el grupo delictivo actuaba en estacionamientos de centros comerciales, supermercados o restaurantes, en San José y en Limón, donde ubicaban potenciales víctimas que dejaran sus vehículos en esos establecimientos.

La banda es vinculada con al menos ocho casos. (Shutterstock/Shutterstock)

“Presuntamente, cuando la persona se bajaba del vehículo, utilizaban un aparato conocido como inhibidor de frecuencia o señal radioeléctrica, para evitar que esta lograra activar la alarma y el cierre central de su carro utilizando el control del mismo y, por ende, los seguros de las puertas no se habilitaban”, detalló la Fiscalía.

Los sospechosos aprovechaban esto para apoderarse de bienes de los ofendidos, tales como teléfonos, computadoras y billeteras.

Se cree que, tras ubicar tarjetas de crédito o débito, se hacían pasar por los dueños para realizar compras en comercios mediante el pago en datáfonos o hacer retiros en cajeros automáticos.

“Supuestamente, de esta forma realizaron transacciones por ₡3.500.000 y $5.000 y, en al menos una ocasión, lograron retirar ₡645,000 de un cajero automático".

De acuerdo con la Fiscalía, este grupo cometió sus fechorías entre agosto y diciembre del año pasado y es vinculado con al menos ocho casos.