Paseo en jet ski termina en mortal tragedia para la familia de una mujer en playas del Coco, Guanacaste

Un paseo en jet ski en Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, terminó en desgracia para la familia de una mujer.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que cerca de las 12:56 p. m. de este lunes 26 de enero recibieron la alerta por este accidente acuático.

Al llegar al lugar, los cruzrojistas confirmaron que tres de las pacientes no requirieron traslado a un centro médico, mientras que una cuarta paciente fue declarada sin signos vitales en la escena.

Accidente acuático ocurrió este lunes en Guanacaste y cobró la vida de una mujer. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja)

Impacto entre motos acuáticas

Trascendió que la víctima viajaba en una moto acuática y, por razones que no están claras, cayó al agua y fue impactada por otro jet ski.

Eduardo Salazar, vocero de la Cruz Roja, señaló que la alerta fue recibida por medio del sistema 9-1-1.

En estos primeros días del 2026, se reporta la muerte de ocho personas por ahogamiento, por lo que las autoridades hacen un llamado a extremar las medidas de seguridad para evitar que la estadística continúe en aumento.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este accidente acuático.