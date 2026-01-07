Cifra de ahogados en los primeros días del 2026 genera preocupación

Paseos a ríos, lagunas y playas han dejado susto y dolor a al menos nueve familias de Costa Rica; cuatro de ellas, lamentablemente, iniciaron el año con la ausencia de sus seres queridos, quienes murieron ahogados.

La primera tragedia ocurrió el 1 de enero, cuando murió una jovencita de 12 años en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela.

En la laguna de Río Cuarto de Alajuela también murió un hombre, quien entró al agua y no salió. El accidente ocurrió igualmente el 1 de enero y su cuerpo fue encontrado hasta el día siguiente.

El viernes 2 de enero ocurrió una tragedia en playa Moín, Limón. Ahí murió Rogelio Raúl Tathum, luego de salvar a una muchachita de 12 años y a una niña de 7 años, a quienes veía como hijas propias.

LEA MÁS: La pesadilla de un paseo que acabó con la muerte de un padre héroe

Ese mismo día se registró otra fatalidad en el río Reventazón, en Siquirres. El río arrastró a dos hombres; uno fue rescatado con vida y el otro, de 32 años, falleció. Su cuerpo fue hallado cinco días después, este martes 6 de enero.

Cuatro muertes por ahogamiento marcan los primeros días del año. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja)

LEA MÁS: Tras cinco días de búsqueda, Cruz Roja localiza cuerpo de persona desaparecida en el río Reventazón

Emergencia con final positivo

El domingo 4 de enero se presentó una emergencia en la laguna del parque de La Paz, en San Sebastián, San José, donde un niño de 3 años cayó al agua. El pequeño fue rescatado rápidamente y trasladado con vida al Hospital Nacional de Niños.

“Estos incidentes nos alarman y hacemos un llamado a la población para que tengamos mucha precaución a la hora de introducirnos a cuerpos de agua, siempre vigilar a los niños y no ingresar bajo los efectos del alcohol y las drogas”, dijo Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja.

