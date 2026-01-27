De múltiples balazos matan a un hombre y dejan otros dos gravemente heridos en Cieneguita, Limón

Una balacera contra tres hombres, dejó a un hombre fallecido y a otros dos gravemente heridos en Cieneguita, Limón.

La agresión ocurrió este lunes 26 de enero y fue reportada a la Cruz Roja a las 6:04 p. m.

Alexander Porras, de la central de comunicaciones de la Cruz Roja, afirmó que en la escena se atendió a tres hombres, de los cuales uno fue declarado sin signos vitales, mientras que los otros dos fueron llevados en condición grave al hospital Tony Facio de Limón.

Foto: Cortesía para La Teja

Las autoridades judiciales quedaron a cargo de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias y el móvil de este hecho violento.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada.

Limón registra siete homicidios en estos primeros días del 2026; es la tercera más violenta, superada por Puntarenas y San José.