Sucesos

De múltiples balazos matan a un hombre y dejan otros dos gravemente heridos en Cieneguita, Limón

Violento ataque armado ocurrió la tarde de este lunes en Limón

Por Alejandra Morales

Una balacera contra tres hombres, dejó a un hombre fallecido y a otros dos gravemente heridos en Cieneguita, Limón.

La agresión ocurrió este lunes 26 de enero y fue reportada a la Cruz Roja a las 6:04 p. m.

Alexander Porras, de la central de comunicaciones de la Cruz Roja, afirmó que en la escena se atendió a tres hombres, de los cuales uno fue declarado sin signos vitales, mientras que los otros dos fueron llevados en condición grave al hospital Tony Facio de Limón.

Una balacera contra tres hombres, dejó a un hombre fallecido y otros dos gravemente heridos en Cieneguita, Limón. Foto: Cortesía para La Teja
Una balacera contra tres hombres, dejó a un hombre fallecido y otros dos gravemente heridos en Cieneguita, Limón. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja /Cortesía para La Teja)

Las autoridades judiciales quedaron a cargo de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias y el móvil de este hecho violento.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada.

Limón registra siete homicidios en estos primeros días del 2026; es la tercera más violenta, superada por Puntarenas y San José.

