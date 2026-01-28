Números económicos dados por el oficialismo generan dudas, según datos oficiales

De cara a las elecciones presidenciales 2026, el discurso económico del oficialismo ha sido cuestionado por el uso de supuestos datos imprecisos y atribuciones erróneas.

La columna del economista y exbanquero Gerardo Corrales Brenes, publicada en La Nación bajo el título “Las mentiras económicas del chavismo y del continuismo”, aborda varios de los argumentos más utilizados.

Uno de los principales puntos es el crecimiento económico proyectado para 2025. Según el oficialismo, Costa Rica lideraría el crecimiento, pero datos de la OCDE muestran que el mayor crecimiento corresponde a Irlanda con un 10.2%, con un promedio OCDE de 1.7%.

Los datos económicos del país han sido parte central del debate rumbo a las elecciones presidenciales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

También mencionan que el PIB per cápita alcanzó los $18.587, lo que ubicaría a Costa Rica en el cuarto lugar de la región. Sin embargo, según el FMI, en 2024 el país ocupó el sexto lugar en América Latina.

Empleo y mercado laboral

En materia de desempleo, el oficialismo afirma que la tasa es la más baja en 20 años, con un 5.7%. De acuerdo con el INEC, esta cifra corresponde al trimestre julio, agosto y setiembre de 2025 y es la más baja en 15 años, no en 20.

Respecto a la población ocupada, el Banco Central reporta 2.163.674 personas en la actualidad, pero al compararlo con el trimestre mayo, junio y julio de 2022, cuando la cifra era de 2.170.701, se evidencia una reducción de 7.027 personas.

El gobierno sostiene que hay 155.000 personas menos sin empleo entre 2022 y 2025. No obstante, esto no se traduce en creación de empleo, ya que la población ocupada disminuyó y 328.000 personas salieron del mercado laboral, según el INEC.

El tener salario mínimo en dólares más alto de Latinoamérica encareció al país para producir y afectó la inversión extranjera. (Shutterstock/Shutterstock)

Inflación y tipo de cambio

El oficialismo habla de una inflación interanual negativa de -1.95%, la cual no existe, pues durante la actual administración, la inflación acumulada fue de 0,07%, impulsada por la reducción de precios en transporte debido a la caída del petróleo y la baja del dólar en un 25%, según datos del INEC y del Banco Central.

Además, el gobierno afirma que Costa Rica es el “campeón mundial” del control inflacionario, con una inflación interanual de -0.4% a noviembre de 2025. Sin embargo, esta comparación se limita a países OCDE y no a nivel mundial.

Salarios, pobreza y competitividad

El oficialismo afirma que los salarios mínimos crecieron un 11%, frente a un promedio OCDE de 4.7%, pero según bases de datos entre 2022 y 2024, el crecimiento fue de 10.4%, muy cercano al 9.5% de la OCDE, influido por inflación negativa y apreciación del colón.

Laura Fernández afirmó que el sector agrícola es prioridad, aunque durante esta administración no existió una política prioritaria para el sector (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El gobierno también se atribuye el tener el salario mínimo en dólares más alto de toda Latinoamérica, basado en datos de Bloomberg, pero este aumentó debido a una apreciación cercana al 25% desde junio de 2022.

No obstante, esto encareció al país para producir y afectó la inversión extranjera.

En pobreza, la administración reporta una reducción a 15.2% y pobreza extrema a 3.8%, no obstante, informe Estado de la Nación 2025 atribuye esta mejora a ingresos informales, menor tamaño de hogares y ayudas privadas, no a un crecimiento del empleo formal.

Deuda, turismo e inversión

El tipo de cambio en ¢497 es presentado como el más bajo en 18 años. Según el análisis, el colón se apreció cerca de un 26% por decisiones del Banco Central, beneficiando importadores y deudores en dólares, pero afectando exportaciones, turismo, inversión extranjera directa y producción.

El empleo y la población ocupada muestran resultados distintos al discurso oficial. (Cortesía /Cortesía)

También el oficialismo menciona que las reservas internacionales alcanzaron $17.257,66 millones, un crecimiento superior al 180%, lo cual se debió a la política cambiaria, con costos financieros y distorsiones en precios y tasas, no por una estrategia gubernamental.

Sobre la deuda política, se afirma una reducción del 60% del PIB. Sin embargo, el saldo pasó de $42.000 millones en mayo de 2022 a $48.000 millones en diciembre de 2024, un aumento de $6.000 millones, equivalente al 14%, sin considerar que la deuda con la CCSS creció un 41%.

Si se calcula la relación deuda-PIB con el tipo de cambio de mayo de 2022, esta alcanza el 67,2%, lo que implica un aumento de 2,5 puntos porcentuales.

Según los chavistas, el déficit fiscal pasó de 5,0% del PIB en 2021 a 3,8% del PIB en 2024, pero esto mejora inició en 2021 con la Ley de Finanzas de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esto según información del Ministerio de Hacienda.

Turismo, exportaciones y calificación crediticia

El gobierno habla de un crecimiento turístico de 7.7% en 2024, frente a 11.6% en Centroamérica y 11.1% a nivel mundial, pero en 2025, Costa Rica creció 1.1%, el Istmo 6.9% y el mundo 5.3%, por lo que hubo una baja a nivel general.

Las exportaciones crecieron 15.2% a setiembre de 2025. Sin embargo, las empresas del régimen definitivo crecieron 0.9% y las de zonas francas 23%, lo cual responde a mercados internacionales no a políticas públicas.

El oficialismo menciona que la inversión extranjera directa subió un 9.3%, pero el último dato del Banco Central correspondiente al III trimestre de 2025 muestra un crecimiento de 4.5%.

Finalmente, el gobierno se adjudica la mejora en la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s y Moody’s, pero esto es debido a la solidez institucional, la democracia y la estabilidad política del país.