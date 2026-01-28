Influencer costarricense Julián Valverde: “Aunque parece que todos los políticos son malos es más malo no votar”

El influencer costarricense, Julián Valverde, quien vive en Estados Unidos, hará un viaje de siete horas para poder ejercer su derecho al voto el próximo domingo 1.° de febrero cuando se realicen las elecciones presidenciales en Costa Rica.

“Mi pasaporte dice que soy de Miami. ¿Seré yo el primer desamparadeño “maiamense”?, dice el influencer todo alegre en un video que publicó en la red social TikTok.

“Y usted, que vive allá (en Costa Rica), que tiene que ir a votar a la escuela que queda a 15 minutos, nos va a decir: ‘Ay, no quiero ir a votar’”, cuestiona Julián como forma de motivar a que todos los costarricenses vayamos a ejercer nuestro derecho al sufragio el 1.° de febrero.

En un video publicado en TikTok, el influencer Julián Valverde nos motiva a todos los ticos a ir a votar. (redes/Instagram)

“No me malentiendan. Sé que el tema de por quién votar es una m... Sepa que lo sé. Más cuando hay tanto ruido en las redes sociales.

“Este partido es una m..., aquel es un hijo..., pero aquellos son unos ladrones. Ese es un violador. Por más que parece que todos son malos, es más malo no votar”, asegura Valverde.

Es un video de 2 minutos y 4 segundos. Julián motiva y explica por qué no es bueno quedarse sin votar y dejar que otros decidan; incluso, da el ejemplo de tener que gastar 20 dólares sin saber en qué ni cómo.

Julián vive en Estados Unidos y viajará unas 7 horas para ir a votar el próximo 1 de febrero. (Captura IG)

“Por eso, aunque cueste, hay que informarse un poquitito. El voto es suyo, no es de su mamá, no es de su papá. El voto es suyo”, señala.

Les recuerda a sus seguidores que deben informarse seriamente, y no creer en cualquiera que se pone a opinar.

Explica que sí le importa mucho el voto de las próximas elecciones presidenciales, no solo porque tiene familia en Costa Rica, sino porque en cualquier momento lo pueden agarrar y deportar por las políticas migratorias tan fuertes que impone el actual gobierno del presidente Donald Trump.

“Ojalá pueda llegar a un país que esté tuanis. Si de algo le tenemos que dar gracias a Dios es que nosotros elegimos”, afirma Julián.